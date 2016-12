Belen, Melissa Satta, Giorgia Palmas: le loro Vacanze Vip 2017. Cosa stanno facendo in queste vacanze le vip più amate e seguite sui social? Tanto tempo insieme alla famiglia, ai loro bambini, ma soprattutto in viaggio alla scoperta di posti nuovi e bellissimi, tra neve, laghi e parchi acquatici. Località incantevole quella scoperta da Giorgia Palmas, che svela la magnificenza del Santuario della Corona sul Lago di Garda.

Vip in vacanza e Capodanno Vip 2016: le ultime news.

Giorgia Palmas posta la Vista del Santuario della Madonna della Corona dal percorso per arrivarci. “Buona serata bella gente! – scrive Giorgia su Instagram – Oggi siamo stati in posto incredibile, il Santuario della Madonna della Corona, situato a più di 700m di altezza in un incavo nel monte Baldo, a strapiombo sulla valle. È un posto non facilmente raggiungibile ma accessibile a tutti e vale davvero la pena andarci. Luogo storico, suggestivo, emozionante. Vedevo dall’autostrada questo posto aggrappato sulla roccia molto in alto ed era un mio sogno andarci (ognuno ha i propri sogni, io sono una curiosa e un’esploratrice!), è stata davvero una bella giornata in questo posto stupendo”.

Belèn Rodriguez è in montagna con la sua famiglia e con il piccolo Santiago. “Mentre cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto sulla vita, i nostri figli ci insegnano che la vita è tutto” scrive Belèn a corredo di una foto con suo figlio. Melissa Satta invece è a St Moritz con i suoi Maddox e Kevin e posta le foto con un bellissimo sfondo innevato.