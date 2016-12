Capodanno 2017: la gallery con le proposte look più belle per la notte di San Silvestro

Capodanno 2017, le proposte outfit più belle in occasione della notte di San Silvestro. Dopo aver scelto l’acconciatura più adatta a noi per questo Capodanno 2017 è bene pensare di trovare il look più adatto a noi. A seconda del tipo di serata che affronteremo dobbiamo cercare un abito che si sposi alla perfezione con la situazione, senza dimenticarci di rispettare il nostro gusto e la nostra personalità. Sebbene Capodanno sia una festività che ci permette di osare, dobbiamo comunque sentirci a nostro agio, senza rischiare di sfiorare il ridicolo o il pacchiano. Tutte le più grandi maison di moda hanno sfoggiato le loro collezioni in occasione delle feste, così come i brand low cost. I colori più adatti a questo Capodanno 2017 sono sicuramente l’intramontabile nero, il rosa cipria, il rosso e l’argento. Via libera a pailletes e lustrini, così come ad accessori o a fermagli preziosi.

Capodanno 2017: gli abiti più belli, modelli e colori di tendenza.

Capodanno 2017 è sicuramente uno degli eventi più attesi da tutte le donne per dare libero sfogo alla loro fantasia; è infatti consuetudine sfoggiare i nostri abiti più belli e preziosi, sempre rispettando la situazione e la serata a cui abbiamo deciso di partecipare. Sono di grandissima tendenza gli abiti in velluto, in nero, in bordeaux o in rosso, in quanto questo materiale sta letteralmente spopolando negli ultimi tempi. Pizzi e paillettes sono i benvenuti, sia nel classico nero che in colorazioni più sobrie come il rosa cipria. Tubini, jumpsuit e abiti scollati sono di grandissima tendenza e a parte il nostro gusto personale, dovremmo tenere in considerazione anche l’evento e la nostra fisicità. Tutte le donne più formose possono optare per un abito anni ’60 che metta in evidenza il punto vita, o magari una tutina intera con la gamba scampanata. Ce n’è davvero per tutti i gusti in occasione di questo Capodanno 2017, sfogliamo la gallery!