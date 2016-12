Capodanno 2017, tutte le acconciature più belle per la notte di San Silvestro. Le proposte di acconciature per questo Capodanno 2017 sono davvero moltissime e si adattano sia alle donne dai capelli lunghi che a quelle dai capelli medio-corti. E’ infatti possibile impreziosire il nostro look per questo Capodanno 2017 grazie a glitter, ciocche colorate (anche temporanee), nastri colorati ed accessori. Per quanto riguarda le acconciature proposte in questo Capodanno 2017 uno dei must have è il look sbarazzino. Stanno infatti spopolando tagli di capelli e pettinature che fanno del loro punto di forza l’aria disordinata e messy. In occasione del Capodanno 2017 possiamo quindi scegliere degli chignon, delle trecce destrutturate, o dei torcioni, magari impreziositi anche da accessori colorati. Per tutte le donne che avranno il tempo di recarsi dal parrucchiere ci sono invece tantissime acconciature di tendenza dall’aria più classica e raffinata. Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le proposte per questo Capodanno 2017…

Capodanno 2017: le acconciature più belle in occasione della notte di San Silvestro.

Capodanno 2017 è veramente alle porte ed è necessario correre ai ripari con un’acconciatura che si sposi alla perfezione con il nostro outfit e la serata che passeremo. Per tutte le donne che avranno la possibilità di recarsi dal parrucchiere sono di grandissima tendenza acconciature come il faux bob, che ci regala per una serata l’idea di avere un caschetto, oppure delle belle acconciature voluminose con il frisè. Ci sono moltissime proposte anche per tutte coloro che non hanno una chioma fluente, magari con delle trecce o dei piccoli fermagli preziosi nella parte superiore. Sul web è possibile trovare moltissimi video tutorial per realizzare al meglio delle acconciature in occasione di questo Capodanno 2017, anche per le meno esperte. Sfogliamo la gallery per vedere quali sono le proposte acconciature più belle e di tendenza in occasione di questo Capodanno 2017!