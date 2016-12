Capodanno 2017: look, styling e outfit total black con pioggia di cristalli

Capodanno 2017: il total black con luce di cristalli. Mancano ormai pochi giorni e l’arrivo del nuovo anno è alle porte. Tra cenoni, festeggiamenti e location il look di come dare il benvenuto al 2017 non passa di certo in secondo piano. La cura del dettaglio e di qualcosa che stupisca fungono da protagonisti nella notte più scintillante dell’anno. Le ultime tendenze del momento ci suggeriscono outfit total black ma adornate dalla luminosità dei cristalli. Per le donne che amano il mistero e sono catturate dal fascino del total black, in seta, morbido chiffon o in velluto, è il momento di puntare tutto su questo tipo di eleganza indiscussa. Cristalli di Swarovski, pietre e perle adorneranno il tutto donando una luce ineguagliabile.

Capodanno 2017: acconciature e make-up Capodanno 2017.

Per quanto riguarda i capelli forcine con strass e rametto con perle e cristalli adorneranno le vostre acconciature. Per chi vuole davvero stupire piume in nuance nera e veletta potrebbero adornare le vostre chiome. Anche il make-up subisce il fascino del nero: effetto smoky eyes con il luccichio di glitter su tutta la palpebra per uno sguardo unico e irresistibile.