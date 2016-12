Capodanno a Roma 2016: le ultime news. Il Tar del Lazio ha sospeso l’ordinanza della sindaca di Roma Virginia Raggi che aveva vietato i botti di Capodanno 2016 nella Capitale. Numerose le polemiche da parte degli albergatori e dei commercianti della città per un divieto considerato assoluto e riguardante anche i botti meno pericolosi.

Capodanno a Roma: il divieto di botti.

Il divieto si estendeva per quattro giorni ma il Tar ha congelato il provvedimento e spiegherà il merito della decisione il 25 gennaio. In realtà solo i “casi di urgenza e di conclamato pericolo” legittimerebbero i sindaci a prendere tali provvedimenti. Il primo Natale di Virginia Raggi da sindaco non è stato dei più semplici dopo le polemiche sulla bruttezza dell’albero di Piazza Venezia e le proteste per la mancanza di attrattività della città.

Intanto la sindaca Virginia Raggi è accorsa sul luogo dell’esplosione della palazzina di due piani ad Acilia. “Le operazioni continueranno ancora a lungo. Rimaniamo comunque in contatto con le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e il magistrato. Ho parlato con il marito ed il figlio grande al momento sono con la Croce Rossa e con gli assistenti: sono tutti con loro” ha dichiarato la sindaca.