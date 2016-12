Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 29 dicembre 2017. Caterina Balivo torna oggi su Rai 2 con un’altra puntata di Detto Fatto ricca di tutorial utili ed interessanti. Alcune rubriche sono dicate al Capodanno, ormai imminente. Caterina Balivo ogni giorno indossa degli outfit molto graziosi ed originali. Nei giorni che precedevano il Natale, la conduttrice ha spesso indossato abiti russo, mentre in questi giorni predilige abiti scuri con dettagli dorati per un tocco di luminoso colore. A Detto Fatto di oggi, 29 dicembre 2016, Caterina ha scelto di indossare un raffinato completo composto da una longuette nera e da una camicetta con sfondo beige e motivi geometrici.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 29 dicembre 2016.

Caterina Balivo ama seguire la moda, e ciò si nota sia dai bellissimi abiti che indossa, sia dai tagli di capelli che sceglie. La conduttrice di Detto Fatto per questo Inverno 2017 ha optato, tra i tagli di capelli in voga, un grazioso bob che spesso porta in versione wavy. Oggi Caterina ha optato per una piega liscia, per un effetto molto raffinato.