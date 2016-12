Detto Fatto di oggi, 29 dicembre 2016, i tutorial di cucina ed i consigli del chirurgo estetico. Oggi, giovedì 29 dicembre 2016, torna su Rai 2 Caterina Balivo con un’altra puntata di Detto Fatto. L’amata trasmissione di Rai va in onda anche in questi giorni di festa e sono tanti i tutorial graziosi ed interessanti che abbiamo visto per aiutarci ad organizzare il Natale ed il Capodanno. Anche oggi a Detto Fatto ci saranno delle rubriche dedicate al Capodanno. Domenico Spadafora torna a Detto Fatto con un tutorial di cucina e al suo fianco c’è Silvia, giovane aspirante pasticciera. Domenico e Silvia ci mostrano come preparare il tronchetto di cioccolato di Capodanno. Matteo Malacco torna a Detto Fatto con i suoi consigli sulla chirurgia estetica ed oggi, 29 dicembre 2016, parla del peeling.

Detto Fatto, i tutorial di make up del 29 dicembre 2016.

A Detto Fatto Simone Belli torna con un nuovo tutorial di make up. Ospite in studio oggi, 29 dicembre 2016, è l’attrice Stella Egitto. Il trucco proposto oggi da Simone è adatto al veglione di Capodanno.