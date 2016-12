Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, giovedì 29 dicembre 2016, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7, le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda giovedì 29 dicembre 2016 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Il mio vicino del piano di sopra. Su Canale 5 andrà in onda il film Il camionista. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 vedremo il film Il mio vicino del piano di sopra. La trama, Bruno Gargiulo 45 anni, designer sognatore e disoccupato decisamente depresso e Claudia Pessini 35 anni, grintosa, cinica, “workaddicted” ceo di una multinazionale abitano nello stesso stabile di lusso ma non si sopportano. Claudia ha comprato l’attico e il superattico che però è ancora abitato da Bruno. Vuole farci un appartamento su due piani, perché presto si sposerà con Mattia.

Su Rai 2 vedremo il film Il signore dello zoo. La trama, Griffin fa il custode di uno zoo, e nella vita con le donne non è riuscito ancora a combinare nulla. Decide così di lasciare lo zoo, ma gli animali da lui accuditi cadono nel panico e, per far desistere Griffin dall’abbandonarli, decidono di parlare e di insegnare all’uomo le regole del corteggiamento. Con i consigli dei suoi amici animali, Griffin conquisterà il cuore della giovane Kate.

Su Rai 3, invece, verrà trasmesso il film L’incredibile vita di Timothy Green. La trama, Cindy, che lavora in un museo locale, e Jim, che è invece un operaio presso la storica fabbrica di matite della loro città, vivono a Stanleyville, Carolina del Nord.

Su Rete 4 andrà in onda il serial tv Non hai scelta – Il coraggio di una madre. Le anticipazioni della puntata, Thierry aiuta Richard e Alice nell’estenuante ricerca di Tara. Richard riesce a localizzare Sam e Lisa, ma l’incontro ha sviluppi drammatici. Alice si scontra con l’omertà di un’associazione che si occupa di adozioni di bambini. Donne incinte provenienti dall’Est sono pagate per vendere i propri figli all’associazione, che a sua volta li venderà alle coppie richiedenti.

Su Canale 5 andrà in onda il film Il camionista. La trama, Riccardo ha quarantotto anni, è divorziato da Sara, ex tossicodipendente, ha una figlia, Angela, di dieci anni con vive assieme alla sua anziana mamma e fa il camionista. Riccardo è coinvolto nel traffico di immigrati clandestini che trasporta con il suo camion. Un giorno il suo boss gli ordina di portare a casa e custodire temporaneamente Maisha, una bambina africana.

Su Italia 1 vedremo lo speciale Alessandra Amoroso – Vivere a colori Tour. In onda il concerto della cantante italiana Alessandra Amoroso, direttamente dal tour “Vivere a colori”.

Giovedì sera, 29 dicembre 2016, su La7 andrà in onda il serial L’Ispettore Barnaby. Le anticipazioni della nuova puntata, il proprietario di uno scavo archeologico si ritrova sepolto vivo in seguito alla scoperta delle ossa di un santo nel villaggio di Midsomer Cicely.