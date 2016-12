Ilary Blasi e Francesco Totti, ultime news gossip. Ilary Blasi e Francesco Totti sono sempre più innamorati e felici. I stanno trascorrendo gli ultimi giorni dell’anno con la famiglia alle Maldive. Sul profilo Instagram della bella Ilary è apparsa una foto da sogno: Totti, la Blasi e tre piccoli seduti di di spalle su una magnifica spiaggia incantati a guardare il mare. La famiglia al completo è volata al caldo per dare il benvenuto al 2017. Il calciatore e la conduttrice sono così partiti per le Maldive insieme a tutta la famiglia, ovvero ai piccoli Cristian, Chanel e Isabel, ultima arrivata di casa. Anche Totti ha postato su Facebook, lo scatto in cui i cinque componenti della famiglia appaiono di spalle sul bagnasciuga, mentre si rilassano sotto al sole e osservano l’orizzonte lontano sul mare.

Capodanno 2017: Francesco Totti ed Ilary Blasi felici ed innamorati alle Maldive!

Ad accompagnare lo scatto, che ha suscitato non poca invidia a chi invece è rimasto in Italia durante le vacanze di Natale, anche un breve testo di auguri firmato dal capitano giallorosso: “Passare in famiglia questi giorni è il regalo più bello che si possa ricevere. Grazie per i vostri auguri e buone feste a tutti da parte nostra – Francesco”. Decine di migliaia i like al post, e tantissimi anche i commenti per fare le congratulazioni al calciatore per la sua bellissima famiglia.