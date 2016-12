Influenza 2016-2017: le ultime news ed aggiornamenti sul virus. E dopo i vari allarmi nel Centro Italia sulla meningite, in questi giorni si sussegue anche quello sull’influenza 2016-2017 che a gennaio raggiungerà il suo picco. Già a Firenze, secondo quanto riportato dalla Nazione, sarebbero migliaia le persone a letto con il virus.

Influenza 2016-2017: gli aggiornamenti sul virus ad oggi 29 dicembre 2016.

L’influenza 2016-2017 porta con sé freddo, raffreddore e tosse e disturbi gastrointestinali per 4 toscani ogni mille secondo i dati riportati da Cirinet. Numerosi i casi riportati in urgenza al Careggi colpiti da scompensi, insufficienze e problematiche varie comportando nei giorini di festa lavoro extra per operatori, infermieri e medici.

Colpiti anche molti bambini. Il vaccino fino a fine gennaio sarà gratuito “per le persone più anziane, le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza, i bambini sopra i sei mesi, gli adulti con patologie croniche, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine e i piccoli nati pretermine e di basso peso alla nascita”. Secondo la Nazione sono disponibili circa 723.931 dosi di vaccino antinfluenzale gratuite.