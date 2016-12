La prova del cuoco non va in onda oggi 29 dicembre 2016? In onda oggi su Rai 1 la conferenza stampa di fine anno del premier Paolo Gentiloni. La trasmissione La prova del cuoco potrebbe slittare con l’orario ed avere spazio prima del TG1. Tante le ricette viste in questi giorni nel programma di Antonella Clerici, facili da ripetere a casa.

Le ricette di Capodanno de La prova del cuoco.

A La prova del cuoco abbiamo visto in questi giorni tantissime ricette da ripetere a casa per preparare i nostri menù di Capodanno. Trionfano gli antipasti ma anche i primi come le lasagne alla bolognese di Alessandra Spisni e le ricette dei dolci come il tartufone con cioccolata di Anna Moroni. Oggi a La prova del cuoco, in onda forse dopo la conferenza stampa di Gentiloni su Rai 1, vedremo altre ricette e prelibatezze da gustare in occasione delle feste. A breve aggiorneremo le ricette e le novità de La prova del cuoco.