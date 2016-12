Masterchef Italia 6, i 20 concorrenti della sesta edizione. Masterchef Italia 6 ha aperto i battenti la scorsa settimana, quando è andata in onda la prima puntata di questa sesta edizione. I 250 aspiranti chef si sono sfidati in svariate prove per riuscire a conquistarsi il tanto agognato grembiule; dopo le selezioni generali sono passati al live cooking e nella puntata di Masterchef Italia 6 andata in onda questa sera giovedì 29 dicembre 2016, sono stati definitivamente scelti i 20 protagonisti di questa sesta edizione. A giudicare il tutto l’immancabile quartetto composto da Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich, tanto preparato ed esigente quanto spietato… Vediamo chi sono i 20 aspiranti chef di questa edizione di Masterchef Italia 6.

Masterchef Italia 6: i 20 concorrenti che sono riusciti a conquistare un posto all’interno dello show di cucina più agognato di sempre.

I concorrenti di questa edizione di Masterchef Italia 6 sono stati finalmente svelati e le selezioni per scegliere i 20 aspiranti chef si sono concluse. Dopo aver passato le selezioni generali ed i live cooking, gli aspiranti cuochi che sono riusciti a portarsi a casa il grembiule di Masterchef Italia 6 sono: Concorrenti ufficiali Alves da Cesena, Giulia, di Fermignano, Gabriele, l’architetto di Torino, Roberto, Cristina e Gloria. Conquistano un posto all’interno della masterclass anche Michele, rappresentante di articoli funerari, i due Marco, il 18enne Valerio, insieme a Loredana e Barbara. Mariangela, Vittoria, Alain, Antonella, Michele, Maria, Margherita ed il casalingo Daniele riescono a conquistare un grembiule all’interno della classe di Masterchef Italia 6.