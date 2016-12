Tagli capelli 2017: il lob, l'assoluta tendenza per l'Inverno 2016

Tagli capelli inverno 2017, le ultime tendenze. Il lob è uno dei tagli di capelli di maggiore tendenza per l’Inverno 2017. Questo tipo di haircut ha spopolato tra le star già dalla scorsa primavera estate, e si conferma uno dei tagli di capelli must have anche per questa nuova stagone fredda. Il lob non è altro che un long bob, vale a dire un carrè che tocca le spalle. Il lob è, tra i tagli di capelli in voga, un tipo di haircut che sta bene alla stragrande maggioranza dei volti, ed è per questo che è scelto da molte star di Hollywood ma anche da molte dive italiane. Il lob rispecchia un perfetto equilibrio tra corto e lungo, ed è scelto anche da chi ama le lunghezze ma vuole un taglio più sbarazzino.

Tagli capelli 2017, il lob con frangia.

Tra i tagli di capelli di maggiore tendenza per l’Inverno 2017 troviamo il lob con la frangetta. Questo taglio è fresco, frizzante e sbarazzino e permette di mantenere una certa lunghezza dei nostri capelli. Il lob con frangia è anche molto facile da tenere, non ha bisogno di particolari cure e si è perfette con qualche colpo di spazzola!