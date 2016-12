Tagli capelli 2017: gli stili anni ’70 ’80 ’90. Le ultime tendenze in tema di tagli di capelli rispolverano gli anni ’70, ’80, ’90. Un tuffo nel passato per ritrovare, però, nuovi codici di stile, per una donna nostalgica ma attenta alla moda e alle ultime tendenze. Un ricordo di ieri rimanendo però al passo con i tempi. Le ispirazioni ci vengono direttamente dal mondo della musica e dei cartoon. Dal beehive di Amy Winehouse, al caschetto da flapper girl di Catherina Zeta-Jones nel film Chicago, dai knot tribali rilanciati da Bijork, fino ad arrivare al riccio messy in stile Janis Joplin e quello da little girl del manga Sailor Moon.

Tagli capelli 2017: l’effetto wet e le trecce fungono da protagonisti.

L’effetto wet funge immancabilmente da protagonista indiscusso, riproposto sulle passerelle con un finish glossato, come quello degli scatti iconici di Helmuth Newton e le evergreen: le trecce, ovviamente. Nel 2017 queste continuano a essere il tormentone e acquistano un’allure alla Pocahontas o si evolvono in nodi.