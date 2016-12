Tagli capelli, colorazioni 2017: 50 sfumature di grigio anche per i capelli. Il grigio è ormai stato sdoganato come colore capelli e per il prossimo 2017 sarà presente declinato nelle sue versioni più cool sulle teste delle it girl e delle donne più glamour. In particolare il grigio scuro, quasi antracite, è stato scelto per i nuovi tagli di capelli del momento per donare un effetto super contemporaneo. Scopriamo le ultime novità in fatto di capelli, look e tendenze del prossimo anno in arrivo.

Tagli di capelli medio lunghi, colori e loo 2017: le tendenze.

Sul profilo Instagram Wella troviamo tante novità interessanti come il taglio in foto di Genevieve Reber, bellissimo, con una colorazione inaspettata che contempla un misto di colorazioni dal grigio al purple in continua evoluzione grazie alla tecnica di colorazione capelli del balayage che anche nel 2017 sarà tra le più gettonate della moda capelli 2017. Non solo il grigio ma anche il rosa ed il violetto saranno colorazioni di tendenza il prossimo anno, mentre i tagli di capelli saranno meno stravaganti ma precisi e femminili.