Tagli capelli corti 2017: la gallery con tutti i tagli per i capelli corti da sfoggiare in questo inverno

Tagli capelli corti 2017, le proposte più belle per il nuovo anno. Il 2017 è oramai davvero alle porte ed un nuovo taglio di capelli potrebbe essere un modo per salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo. I tagli di capelli corti proposti per questo 2017 spaziano dal cortissimo al medio corto, impreziositi da frange, ciuffi, rasature ed evidenti scalature. Uno dei trend più apprezzati di questo 2017 è l’aria sbarazzina, che si riflette in particolar modo nelle acconciature e nei capelli lunghi. Il boho style impazza su tutte le chiome, dalle più lunghe alle più corte, con tagli di capelli vivaci e dinamici, pronti per essere sfoggiati senza troppo impegno e senza una piega particolare. In questo 2017 il pixie cut rimane uno dei tagli più apprezzati di sempre, declinato con ciuffi più o meno lunghi e all’occorrenza rasature laterali. Il pixie, a seconda della sua declinazione, si adatta sia ad un look mascolino ed androgino, che ad uno raffinato e bon ton.

Tagli capelli corti 2017: pixie o caschetti, a seconda della nostra fisicità scegliamo il taglio più adatto.

I tagli di capelli corti rimangono di grandissima tendenza anche in questo 2017, declinati sia in versione classica, che più sbarazzina e particolare. Se abbiamo deciso di dare un taglio alla nostra chioma dovremmo anche tenere in considerazione la nostra struttura fisica e la nostra età. I tagli di capelli corti sono infatti più indicati per le ragazze giovani, in quanto su un viso maturo, potrebbero amplificarne l’effetto. Anche la nostra fisicità è molto importante; se si ha un viso pieno ed un corpo formoso, è importante mantenere la linea del taglio sotto il mento, per controbilanciare i volumi. Via libera quindi a caschetti, sia in versione classica e perfetta, che mossa e disordinata. L’aria messy è di grandissima tendenza tra i tagli di capelli corti 2017, così come le frange ed i ciuffi. Sfogliamo la gallery per vedere i tagli di capelli corti più belli di questo 2017.