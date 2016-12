Tagli capelli di tendenza inverno 2017. Tagli di capelli corti, lunghi ed extralunghi per alcune delle bellissime dive dello spettacolo. Tagli di capelli lunghi, colore biondo platino per Gwyneth Paltrow, che sceglie delle leggere scalature e predilige uno styling liscio molto ordinato, per un’immagine davvero fine ed elegante. La bellissima attrice ha rivelato di non aver paura di invecchiare e non preoccuparsi degli effetti che il tempo che passa ha sul suo corpo. L’attrice ha rivelato di aver cambiato atteggiamento nei confronti del proprio corpo quando ha compiuto 40 anni e ha scherzato sul fatto che si è trattato come di un “aggiornamento del software”. Sul numero di febbraio del magazine InStyle ha dichiarato: “Quando ho compiuto 40 anni, mi sono sentita come se avessi avuto questo aggiornamento gratuito del software che attendevo. E’ successo. Improvvisamente è stato come, ‘Oddio è fantastico: non me ne importa più nulla! Mi piaccio come sono e voglio semplicemente vivere la mia vita. Smetterò di preoccuparmi del tempo che passa e di buttarmi giù'”.

Tagli capelli cortissimi: il look di Pink neomamma bis!

Tagli di capelli cortissimi per l’inverno 2017 per la cantante Pink, che sfoggia un taglio corto, rasato ai lati con ciuffo più lungo nella parte centrale della capigliatura, ed un colorazione biondo ossigenato di grande effetto! Pink e Carey Hart hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio.La cantante ha scelto Instagram per condividere il primo scatto del suo piccolo, che si chiama Jameson Moon Hart, venuto alla luce lo scorso lunedì. Pubblicando la foto sul social, ha scritto: “Jameson Moon Hart 12.26.2016”.La cantante 37enne, che ha già una figlia di cinque anni, Willow, insieme a Carey, ha anche postato una foto del compagno con il neonato, aggiungendo: “Amo il mio paparino”.

Tagli capelli extralunghi ed effetto massimo volume: il look di Victoria Silvstedt.

Tagli extralunghi ed effetto massimo volume per la bellissima Victoria Silvstedt. Taglio lungo con scalature su tutta la lunghezza, colore biondo platino e fantastiche beach waves per la modella, realizzate dall’hair artist Guillaumen. Victoria Silvstedt sta trascorrendo le vacanze natalizie a St Barths sfoggiando costumi minimal e curve mozzafiato. Addominali scolpiti e fisico da urlo per la modella che fa sfoggio di tutta la sua bellezza a St Barths, in attesa del nuovo anno alle porte!