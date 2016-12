Anticipazioni Una vita: le news e le trame della settimana del 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio 2017. «Le informazioni sul palinsesto di Canale 5 per Una Vita – Acacias 38». Anche nella prima settimana di gennaio 2017, come nell’ultima di dicembre 2016, le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 annunciano doppie puntate! La soap, infatti, come riportano le anticipazioni Una Vita, andrà in onda da lunedì 2 gennaio 2017 a giovedì 5 gennaio 2017 – con una pausa nel giorno dell’Epifania – alle 13:40 al posto di Beautiful, fino alle 14:45, quando segue il poliziesco Victor Ros. Sabato 7 gennaio, invece, le vicende di Acacias 38 si prolungano fino alle 15:00 per poi lasciare il posto a Il Segreto. A partire dal 9 gennaio 2017, tutto ritorna come prima, con gli episodi di Beautiful alle 13:40 e Una vita alle 14:10.

«Maximiliano e il vizio del gioco». Una vita Anticipazioni settimana 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio 2017.

In sintesi, le anticipazioni di Una vita annunciano che negli episodi della settimana a venire, Cayetana ritorna ad Acacias 38 e chiede a Ursula e Fabiana di aiutarla a vendicarsi di coloro che durante le sua carcerazione le hanno voltato la faccia. L’ispettore Mauro San Emeterio si appresta a conoscere Teresa Sierra e inizierà con l’interrogarla. Nel frattempo Leonor per poco non scopre che Maximiliano è di nuovo caduto nella dipendenza dal gioco d’azzardo.

«Gli intrighi di Lourdes». Una vita – Acacias 38 Anticipazioni da lunedì 2 gennaio 2017 a sabato 7 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di Una vita Cayetana viene scarcerata per insufficienza di indizi, ma questo non arresta le indagini di Mauro, determinato ad andare fino in fondo nella vicenda e a scoprire gli altarini nascosti della sedicente Sotelo Ruz. Nel frattempo gli intrighi di Lourdes provocano la rottura del fidanzamento tra Victor e María Luisa. Tutto questo ci rivelano le anticipazioni e news di Una Vita relative alla trama delle puntate che Canale 5 manderà in onda la prima settimana di gennaio 2017: restate con noi!