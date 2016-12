Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni dello speciale di sabato 7 gennaio 2017. Ieri giovedì 29 dicembre 2016 è stata registrata la puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 che andrà in onda sabato 7 gennaio 2017. E’ la prima puntata che andrà in onda dopo la pausa natalizia e le news sui ragazzi della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 sono davvero moltissime. Secondo le ultime anticipazioni i due concorrenti che erano in sfida, Alessio e Riccardo, hanno entrambi affrontato i loro sfidanti, uscendone vincitori. Possono quindi proseguire il loro percorso all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Secondo le ultime anticipazioni inoltre, Riccardo è inoltre il vincitore della sfida degli inediti su iTunes, avendo quindi la possibilità di poter caricare un altro suo brano sulla piattaforma online. Ma le anticipazioni sulla scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 non finiscono qui, vediamo quali sono le altre news…

Amici 2016-2017 Ed. 16: Raffaella eliminata, Marta sottoposta ad esame ha solo il NO di Carlo Di Francesco.

La puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 che andrà in onda sabato 7 gennaio 2017 è stata registrata e secondo le ultime anticipazioni ci sono delle grosse news per qualcuno degli allievi. Raffaella Prisco, dopo esser stata ripresa più volte dai professori prima della pausa natalizia, in quanto la trovavano poco motivata, è stata sottoposta ad un esame. La commissione ha quindi decretato che Raffaella dovesse essere eliminata dalla scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16, non avendo ricevuto neanche un sì da parte del corpo docenti. Stessa sorte è toccata a Marta, la quale ha però ricevuto un solo no, quello di Carlo Di Francesco, riuscendo quindi a salvarsi, rimanendo all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16.