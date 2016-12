Amnistia e indulto, le ultime news sulle carceri. Il punto sulla situazione carceri viene fatto dall’onorevole Walter Rizzetto, deputato, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, in una recente intervista di due giorni fa a Radio Carcere, a cura di Lanfranco Palazzolo. L’onorevole Rizzetto dichiara di aver trovato spesso giuste le battaglie portate avanti dal partito Radicale, che è sempre molto attivo sul fronte emergenza carceri. “Il sistema carcerario italiano è un sistema abbastanza complesso. – dichiara Rizzetto – Io nel corso del mio mandato parlamentare ho visitato parecchi carceri ed ho notato evidenti punti di caduta che non si andranno a risolvere con i cosiddetti svuotacarceri”.

Carceri e sistema penale nel punto di Walter Rizzetto: riabilitazione e tutela del personale carcerario.

Secondo Rizzetto ci sono due macroaree all’interno di un carcere: in primo luogo un aspetto di riabilitazione del detenuto che deve assolutamente essere realizzato, e ci sono carceri dove le iniziative in tal senso sono assolutamente encomiabili, mentre altre carceri in tal senso non lo sono. Per Rizzzetto un indirizzo in tal senso va dato, non va dato con uno svuotacarceri, perchè la pena va scontata ma con un percorso importante di riabilitazione. Un altro aspetto da tenere in conto per Rizzetto è quello delle guardie carcerarie, che hanno dei problemi all’interno delle carceri, turni massacranti, poco turnover, personale vecchio. Rizzetto si augura che la politica intervenga a sostegno dell’uno e dell’altro aspetto.

Amnistia e indulto, carceri: le iniziative dei Radicali.

I radicali continuano le loro battaglie per la concessione dell’amnistia nel segno dio Pannella, come ha dichiarato la Bernardini all’uscita del carcere di Regina Coeli. Intanto, Quest’anno è stato il primo Natale dopo la morte del leader radicale Marco Pannella, e il quinto che vede i detenuti nelle carceri abruzzesi vedere lesi i loro diritti. Nell’articolo di Mattia Fonzi riportato dal sito Cityrumors, si sottolinea come, nonostante una legge nazionale avesse istituito già cinque anni fa una figura regionale del Garante dei detenuti, l’Abruzzo è l’unica regione in Italia a non averlo ancora nominato. Una vergogna nazionale, per quanto riguarda i diritti nelle carceri. Aggravata dal fatto che per la nomina abruzzese è stata indicata Rita Bernardini, leader radicale e tra le maggiori conoscitrici del mondo penitenziario italiano. Come da consuetudine radicale, Bernardini anche quest’anno ha visitato assieme ad altri compagni di partito una quarantina di istituti di pena in tutto il Paese: “La nostra presenza, ramificata e radicata laddove lo Stato è in una palese condizione di violazione della legge, rappresenta lo sforzo di non mollare nemmeno di un millimetro affinché il prossimo governo affronti perentoriamente il gravissimo problema dell’illegittimità dell’esecuzione penale”, ha affermato.

Carceri, la figura del garante dei detenuti.

Il Garante dei detenuti nasce con la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dalle carceri, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie), alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), fino ai trattamenti sanitari obbligatori (tso). Proprio Pannella, prima di morire, propose Rita Bernardini a garante dei detenuti della regione nella quale era cresciuto e in cui si era formato come leader politico. Poi una incredibile maretta da parte del Consiglio regionale, fomentata da una legge definita “cloaca”, ha portato nonostante presidi, appelli e polemiche al nulla di fatto di oggi. Per l’elezione del garante si necessita di una maggioranza qualificata, ossia di 21 voti in Consiglio. La maggioranza di governo arriva a 18: le opposizioni di centrodestra non votano per mera contrapposizione politica, mentre il Movimento 5 Stelle è addirittura contrario alla nomina di Bernardini a causa di una sua vecchia condanna per azioni politiche legate alla legalizzazione delle droghe leggere. Dall’istituto di Sulmona (L’Aquila) che ha fatto discutere per anni a causa dell’elevato numero di suicidi, fino alle “Costarelle” dell’Aquila, sede di diversi regimi di 41-bis e passando per l’ala femminile di Castrogno (Teramo), i detenuti negli istituti abruzzesi subiscono passivamente il balletto e le gravi responsabilità della politica regionale, di fatto incapace di far rispettare diritti umani sanciti da una legge nazionale.

La riabilitazione dei detenuti nelle carceri.

Come sottolinea il sito Blastingnews in un articolo di pochi giorni fa, nel gennaio 2016 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani, che vieta la tortura, il trattamento disumano e/o denigrante. La causa scatenante è stata una denuncia da parte di alcuni detenuti di Busto Arsizio e Piacenza, che lamentavano il dover dividere piccoli ambienti con altre 3 o 4 persone, senza acqua calda e con scarsa luce.

Le carceri italiane sono dal sovraffollamento ed in più dalla mancanza di adeguate cure e assistenze. I detenuti reclusi, in base alle stime stilate in questo ultimo anno, sono 65701, nonostante la capienza sia di 47040. Numerosi i decessi, e si registra, poi, una crescente discriminazione nei confronti degli stranieri. Le iniziative sociali di rieducazione, informazione ed orientamento sono poche. Uno degli strumenti di socializzazione, attraverso cui i detenuti impegnano le proprie forze, nonché la psiche, è l’arte, centrale nell’iniziativa promossa dalla psicologa D’Andrea a Rebibbia. La stessa, partendo dalla proiezione di un video inerente i quartieri periferici di Roma, ha smosso l’entusiasmo dei detenuti, che le hanno mostrato interesse nel dipingere.

Carceri, tutela dei diritti umani e della dignità della persona.

Nella Conferenza stampa di presentazione delle visite nelle carceri, presenziata da Rita Bernardini, oltre a mostrare le firme dei 19056 detenuti che hanno digiunato a favore dell’amnistia e a confermare le criticità già rilevate ad inizio anno, politici e magistrati, è stato messo in evidenza le condizioni di vita di chi è ospite delle celle sono peggiorate, dato che mancano visite specialistiche, i servizi igienici sono quasi ovunque attigui alla stanza e privi di areazione e numerosi sono i problemi per stranieri spesso non identificati. È necessario incentivare politiche e percorsi sociali a sostegno della persona, ed al di là della pena da scontare, ci sono diritti da affermare e dignità ed identità da preservare.