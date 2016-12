Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le news ad oggi 30 dicembre 2016. Il dibattito sulla situazione delle carceri italiane, ancora difficile, e sull’opportunità politica di adottare provvedimenti di clemenza quali amnistia e indulto, continua anche in questo fine 2016, sollevato dalle iniziative e dalle dichiarazioni dei Radicali italiani, recentemente in visita nei penitenziari italiani. Ecco le ultime news sulle carceri e sui detenuti.

Da segnalare la situazione della comunità La Collina, a Cagliari. “Don Ettore Cannavera, fondatore e anima della comunità La Collina a Serdiana, la struttura che offre ospitalità ai ragazzi sino ai 25 anni, come misura alternativa alla detenzione, ha dichiarato a cagliaripad: “Sto perdendo gli operatori perché dalla Regione da nove mesi non arrivano i soldi: i ragazzi torneranno in carcere. Questa comunità è nata 22 anni fa -con finanziamenti regionali, ed è andata bene a tutti. Che cosa facciamo? C’è un ragazzo da noi che lavora, si è fidanzato. Da gennaio lo rimandiamo in carcere?”.

Don Ettore racconta che “qualche ragazzo ha già dovuto lasciare La Collina. È assurdo: un giovane qui costa trenta euro al giorno perché vive del suo lavoro. I fondi erano stati stanziati da marzo nella Finanziaria” ma al momento non si sa quando arriveranno. Giusto rendere nota la difficile situazione di una struttura che ha creduto nel recupero e nelle misure alternative.