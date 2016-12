Antonella Clerici: look total black e paillettes per l’ultima puntata dell’anno de La prova del cuoco. Una bellissima e scintillante Antonella Clerici illumina oggi l’ultima puntata dell’anno de La prova del cuoco scegliendo un look prezioso total black. Maglia aderente a manica lunga per la conduttrice della Prova del cuoco, tutta temptestata di paillettes e cristallini.

Antonella Clerici: il look glamour dell’ultimo dell’anno.

Maglia aderente nera con cristallini e paillettes è l’outfit scelto oggi da Antonella Clerici in occasione dell’ultima puntata dell’anno. La simpatica conduttrice de La prova del cuoco ama gli outfit scintillanti ed ama brillare. Come lei per Capodanno possiamo divertirci con il total black e le luci, unendo sensualità all’estro. Il nero sta molto bene alle bionde ma anche alle more, è un colore neutro immancabile la sera dell’ultimo dell’anno. Se avete già una maglia o una giacca vistosa optate per un make-up luminoso e più semplice oppure divertiteti con gli occhi e lo smokey eyes. Antonella Clerici oggi insieme ad Antonio Capitani ha svelato alcune caratteristiche dei segni zodiacali e l’oroscopo del 2017.