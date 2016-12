Capodanno 2017, le acconciature e le pieghe perfette per la notte di San Silvestro. La notte di Capodanno 2017 è dietro l’angolo ed è bene scegliere la piega o l’acconciatura più adatta a questa lunghissima notte di San Silvestro. E’ importante salutare il 2016 nel miglior modo possibile, per accogliere il nuovo anno con tanto stile e glamour. A seconda della serata che abbiamo deciso di trascorrere dobbiamo scegliere la pettinatura più adatta al nostro Capodanno 2017. Nel caso in cui il nostro veglione sia molto elegante è d’obbligo scegliere un’acconciatura e le proposte per questo Capodanno 2017 sono molteplici; chignon e trecce sono sicuramente in primo piano, magari impreziosite da nastri colorati, accessori preziosi o glitter. Nel caso in cui la nostra serata di Capodanno 2017 sia più informale è bene scegliere una una bella piega strutturata, e non il classico liscio.

Capodanno 2017: pieghe mosse ed onde sono di grandissima tendenza.

Per la notte di Capodanno 2017 dobbiamo decidere l’acconciatura o la piega più adatta alla serata alla quale prenderemo parte. Nel caso in cui la nostra serata sia informale, una bella piega mossa fa sicuramente al caso nostro; onde e boccoli sono sempre di grandissima tendenza, magari impreziositi da fermagli preziosi o ciocche colorate. E’ molto importante curare al massimo il nostro look, anche grazie ad accessori sfarzosi, come orecchini pendenti molto luminosi. Le acconciature per questo Capodanno 2017 sono invece più adatte a delle vere e proprie serate di gala e per tutte le ragazze giovani le trecce destrutturate sono sicuramente la miglior cosa, mentre per le donne più mature, gli chignon sono super adatti.