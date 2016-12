Capodanno 2017, look ed acconciature per la notte di San Silvestro. Capodanno 2017 è oramai davvero alle porte ed è importante correre ai ripari per cercare il look più adatto a noi. La notte di San Silvestro è sicuramente la più sfarzosa di tutto l’anno e non dobbiamo quindi farci cogliere impreparate, scegliendo un look ed un’acconciatura perfetta per questo Capodanno 2017.

A seconda della serata a cui abbiamo deciso di partecipare dobbiamo optare per un look piuttosto che per un altro, dando libero sfogo al nostro gusto e alla nostra fantasia, senza però sfiorare il pacchiano. Gli abiti proposti per questo Capodanno 2017 spaziano dal classico abito lungo ai tubini corti; i colori più belli e di tendenza sono sicuramente il rosso, il nero, il rosa cipria, il bordeaux e l’argento.

I materiali si fanno preziosi, con tessuti cangianti, lucidi, pizzo e velluto, di grandissima tendenza. Per quanto riguarda i capelli si può invece giocare con tante acconciature diverse in occasione di questo Capodanno 2017, ricordandoci però che la parola d’ordine è messy look.

Capodanno 2017: proposte look per la notte di San Silvestro.

La notte di Capodanno 2017 è una grandissima occasione per tutte le donne per sfoggiare il proprio look più bello. Per quanto riguarda i modelli di abiti più in voga in questo Capodanno 2017 ci sono i classici abiti lunghi, che giocano con le trasparenze, le jumpsuit, i classici tubini, magari impreziositi da lustrini e paillettes. Per quanto riguarda le acconciature più belle di questo Capodanno 2017 ci sono sicuramente chignon e trecce destrutturate, pieghe mosse e preziose onde in stile vecchia Hollywood.

Da non sottovalutare assolutamente il trucco per la notte di Capodanno 2017, incentrato principalmente sui toni del nero, del grigio scuro e del burgundy. I glitter sono i benvenuti, ma senza esagerare. Il punto focale del trucco potrebbe essere il rossetto, viola, rosso o borgogna, senza esagerare per non rischiare di risultare pesanti o volgari. Se si truccano tanto gli occhi è quindi preferibile rimanere sul nude sulle labbra, e viceversa.