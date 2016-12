Make-up 2017: il rossetto rosso, un’icona intramontabile. Coco Chanel diceva: “Se sei triste, metti un rossetto rosso e attacca!”. Il rossetto rosso è stato da sempre un’icona di stile, dalle più grandi dive dello schermo che ne hanno fatto un proprio marchio, capace, a quanto si dice, di migliorare l’umore ed è meno calorico del cioccolato. Le labbra rosse sono di moda da sempre. Dalle regine egizie ai romani, che per il rosso avevano una vera passione, usavano il “purpurrissimum”, che oggi potremmo chiamare “rosso che di più non si può”. Vietato durante il Medioevo, il rossetto ricompare nel 1600 ma è nel 1900 che il rossetto raggiunge il suo trionfo, per non parlare delle grandi dive dello schermo che ne hanno fatto un’icona di stile: da Marilyn Monroe a Elizabeth Taylor e Lana Turner, il cinema dell’epoca è fatto di indimenticabili baci rosso fuoco.

Make-up 2017: come applicare il rossetto rosso.

Come mettere il rossetto rosso per ottenere un effetto naturale è davvero molto semplice. Solo con la punta del dito proteste stendere in maniera semplice e uniforme il vostro rossetto rosso sulle labbra. Mai utilizzare la matita per segnare il contorno labbra, soprattutto se di una tonalità più scura del rossetto, l’effetto risulterebbe sgradevole alla vista e invecchierebbe il viso che lo porta. Per delineare invece meglio gli angoli della bocca basta un pennello morbido attingendo il colore dallo stesso rossetto. Per far risplendere e accendere le vostre labbra, basta un po’ di gloss.