Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, venerdì 30 dicembre 2016. Caterina Balivo fa il suo ingresso nello studio di Detto Fatto di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, per l’ultima puntata di questo 2016. La conduttrice ogni giorno indossa dei meravigliosi outfit da cui possiamo prendere spunto per il nostro look in queste feste natalizie. Per la puntata odierna di Detto Fatto, Caterina ha scelto un outfit molto grazioso: si tratta di un abito nero in velluto corto, con gonna leggermente svasata. L’abito è accollato ed è reso vivace da una collana a girocollo. A completare il look sono dei sandali beige con tacco alto.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 30 dicembre 2016.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 30 dicembre 2016, ha scelto di tenere i suoi capelli con un raffinato raccolto, lasciando libera solo una ciocca che, leggermente mossa, le cade sul volto.