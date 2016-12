Detto Fatto: i tutorial ed i consigli di oggi, 30 dicembre 2016: cucina, make up, decorazioni per la casa ed il cambio look di Giovanni Ciacci

Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi, 30 dicembre 2016: cucina, decorazioni per la casa ed i consigli delle stelle. Detto Fatto va in onda oggi, 30 dicembre, con l’ultima puntata per questo 2016. Detto Fatto si appresta a chiudere l’anno col botto, e la puntata odierna ci riserverà delle sorprese. A Detto Fatto non può mancare un tutorial di cucina sul piatto più richiesto per il cenone di Capodanno: lenticchie e cotechino. A spiegarci come preparare un cotechino da favola è Luca Terni, il vincitore del torneo dei macellai. Simon & Star ci parla dei consigli delle stelle per il nuovo anno. Donnarita Machiavelli ci spiegherà come rinnovare i nostri addobbi natalizi: le feste non sono ancora finite, e sicuramente non mancherà occasione di invitare amici e parenti a casa. Perché non stupirli con delle magiche decorazioni?

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 30 dicembre 2016: acconciature per capelli ed il cambio look di Giovanni Ciacci.

Salvo Filetti torna a Detto Fatto oggi, venerdì 30 dicembre 2016, con una bellissima proposta: L’hair designer realizza un’acconciatura anni Venti ideale per festeggiare il nuovo anno con un’acconciatura da urlo! Giovanni Ciacci chiude il 2016 con un indimenticabile cambio look e regala una nuova immagine a quattro sorelle che desideravano iniziare il 2017 con un nuovo look realizzato da Ciacci.