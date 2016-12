Guida tv di stasera, venerdì 30 dicembre 2016, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7: le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda stasera, venerdì 30 dicembre 2016 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Il mio vicino del piano di sopra. Su Canale 5 andrà in onda il film Il camionista. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Programmi tv di stasera, venerdì 30 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 torna Amadeus con il suo Music Quiz, il programma musicale in cui otto personaggi famosi si sfideranno e si divertiranno ad indovinare le più belle canzoni della musica internazionale dagli anni Sessanta ai giorni nostri. Su Rai 2 vedremo la quarta puntata della quinta stagione della fiction Rai L’Ispettore Coliandro, l’amata fiction con Giampaolo Morelli. Brutta giornata per Coliandro, che si sveglia privo di memoria riverso in una strada di Bologna, tra due cassonetti… Cosa gli sarà accaduto?

Su Rai 3 verrà trasmesso il film Alice in Wonderland, un film del 2010 diretto da Tim Burton. Si parla delle avventure di Alice, la protagonista dell storia di Carroll, che è cresciuta e ha 19 anni. Non ricorda più le sue avventure nel paese delle Meraviglie, ma non sa cosa le riserva il destino…

Programmi tv di stasera, venerdì 30 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Su Rete 4 andrà in onda il film Il negoziatore. Danny Roman si ritrova vittima di un complotto. Nella speranza di dimostrare la propria innocenza, Danny decide di entrare nel quartier generale del Dipartimento per gli Affari Interni e prendere in ostaggio il personale dell’ufficio. Su Canale 5 andrà in onda la fiction La mia vendetta. Stasera Olivia viene interrogata da Pauline, che si mostra diffidente nei suoi confronti. Laffont rivela a Etienne e al suo clan che Delattre ha le copie di tutti i dossier relativi ai casi che ha insabbiato nel corso degli anni. Ma Delattre è irreperibile…

Su Italia 1 vedremo ET, l’extraterrestre. Un extraterrestre si ritrova solo e sconsolato sulla Terra, dopo la partenza improvvisa dei suoi compagni. ET non trova pace: un gruppo di scienziati gli inizierà a dare la caccia. L’extraterrestre, però, viene aiutato da un gruppo di bambini…

Programmi TV di stasera, venerdì 30 dicembre 2016: la guida TV e le anticipazioni su La7.

Su La7 stasera, 30 dicembre 2016, vedremo Crozza nel paese delle meraviglie.