La prova del cuoco: lo speciale Campanile italiano Thailandia-Brasile. Oggi a La prova del cuoco una sfida speciale del Campanile Italiano tra Thailandia e Brasile con un menù esotico. In Thailandia i piatti a base di curry e latte di cocco con il riso dal chicco lungo tipico tailandese. Altri grandi ospiti nella puntata di oggi de La prova del cuoco con Gianfranco Pascucci ed i suoi piatti di pesce.

La prova del cuoco oggi venerdì 30 dicembre 2016: l’oroscopo di Capitani e le ricette del Capodanno ed i cocktail di fine anno.

Oggi ospite a La prova del cuoco è l’astrologo Antonio Capitani che ci racconta i dettagli dell’oroscopo 2017 per i segni zodiacali. Gianfranco Pascucci nella puntata di oggi 30 dicembre 2016, l’ultima dell’anno de La prova del cuoco, ci aiuta a preparare il polpo con le lenticchie. Molto importante è la cottura del polpo che viene spiegata dettagliatamente oggi da Gianfranco Pascucci. Il polpo va sfumato con il vino e cambiato colore si continua la cottura aggiungendo brodo o acqua tiepida. La cottura giusta? Circa 30 minuti in acqua che sobbollisce appena. Non potevano mancare oggi a La prova del cuoco le pizzelle fritte di Gino Sorbillo. Un perfetto semifreddo di mezzanotte preparato dal maestro cioccolatiere Guido Castagna. A vincere oggi la gara dei cuochi è la squadra del Peperone Verde. Per chiudere l’ultima puntata dell’anno a La prova del cuoco con il bartender Hamit Mezi un cocktail speciale di capodanno.