Masterchef Italia 6: il boom di ascolti della seconda puntata ed i 20 concorrenti che hanno conquistato il grembiule

Masterchef Italia 6, il boom di ascolti e la formazione della Masterclass. Ieri sera giovedì 29 dicembre 2016 è andata in onda la seconda puntata di Masterchef Italia 6, nella quale è stata ufficialmente formata la masterclass dello show culinario più amato di sempre. Gli ascolti per questi due nuovi episodi sono stati sbalorditivi e Masterchef Italia 6 è stato il programma più seguito del palinsesto Sky di ieri sera. Anche sui social i tweet sono stati tantissimi e Masterchef Italia 6 è stato confermato uno dei programmi più seguiti ed apprezzati di sempre. Merito dello show, ma anche del montaggio e del simpatico quartetto di giudici, tanto crudeli quanto esigenti e preparati. Dopo le prime selezioni generali ed i live cooking, i concorrenti rimasti si sono dovuti sfidare fino all’ultima prova, per riuscire a conquistarsi un posto all’interno della masterclass di Masterchef Italia 6.

Masterchef Italia 6: i sogni dei concorrenti, dopo il grembiule, il titolo di sesto Masterchef italiano.

Gli aspiranti chef che si erano presentati alle selezioni per questa edizione di Masterchef Italia 6 sono stati moltissimi, ma solamente venti di loro hanno avuto la possibilità di conquistare il tanto agognato grembiule, che da loro la possibilità di diventare il sesto Masterchef d’Italia. Molti dei concorrenti di questa edizione hanno deciso di partecipare per dare una virata alla loro vita, seguendo la loro vera passione, come nel caso di Maria, la trentenne pugliese che sogna un ristorante al mare. Anche Valerio, di soli 18 anni, spera di poter finalmente seguire la sua vera strada grazie a Masterchef Italia 6, magari riuscendo a lavorare con il suo idolo Bruno Barbieri. Le storie dei concorrenti di Masterchef Italia 6 hanno tutte in comune la voglia di poter dare il massimo, per poter finalmente conquistare il titolo di sesto Masterchef italiano.