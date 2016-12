Pensioni, Esodati e ottava salvaguardia: le ultime news ad oggi 30 dicembre 2016. Arriva il momento per migliaia di lavoratori di accedere alle loro pensioni e all’ottava salvaguardia, come conferma il messaggio Inps 5266/2016. Le disposizioni sull’ottava salvaguardia delle pensioni sono contenute nell’attuale legge di bilancio (legge 232/2016).

Sistema Pensioni: aggiornamenti ed ottava salvaguardia.

Le domande di pensione saranno poste all’Inps nella sezione dedicata. Si legge nel messaggio Inps “Domande di pensione ai sensi dell’articolo 1 commi da 212 a 221 della Legge 232 /2016 (ottava salvaguardia). Si comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato aggiornato con la tipologia di domanda relativa alle pensioni di vecchiaia e anzianità ai sensi dell’articolo 1 commi da 212 a 221 della Legge 232 /2016 (ottava salvaguardia).

I cittadini possono accedere ai servizio on line – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur. Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina: nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di vecchiaia; nel campo TIPO, la dicitura Legge 232/2016; nel campo TIPOLOGIA l’unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione di anzianità automatica in salvaguardia – legge 232/2016, ovvero pensione di vecchiaia automatica in salvaguardia – legge 232/2016)”.

Secondo quanto riportato da pensionioggi, saranno mantenute in vigore le vecchie regole pensionistiche per circa 30.700 lavoratori che all’epoca della Legge Fornero erano “in particolari condizioni”. Ecco i profili di tutela autorizzati a presentare istanza di accesso al beneficio; “mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato”. I lavoratori in mobilità maturano il diritto alla pensione 36 mesi “dopo la scadenza dell’indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile”.