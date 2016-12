Tagli di capelli corti e pixie di tendenza Inverno 2017. Bellissimi tagli di capelli di tendenza impazzano tra le dive dello showbitz. Tagli corti, pixie cut, tagli lunghissimi, bob e long bob, caschetti e frange per l’inverno 2017: tagli per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Anche per l’inverno le stars amano dare un taglio ai propri capelli, per ottenere un’immagine più sbarazzina. Una grande estimatrice dei tagli di capelli corti è la bellissima Michelle Williams, che da parecchio ormai ha scelto di cambiare il proprio look puntando su pixie e tagli corti.

Tagli di capelli corti che passione!

L’attrice, dopo aver portato i capelli lunghissimi per molti anni in una nuance biondo chiaro, ha scelto prima dei bob, portati anche con frangia nella versione corta, lunga, piena, aperta, per poi passare a tagli cortissimi, pixie cut di colore biondo platino, per giungere al taglio corto di capelli attuale, con ciuffo lungo, più corto sulla nuca. La Williams è una donna bellissima, di classe, molto raffinata, che veste con stile e che in fatto di make up non ama gli eccessi, prediligendo trucchi leggere, stile nature, ed osando solo in occasioni mondane, o per alcune campagne pubblicitarie, con rossetti accesi nelle tonalità del rosso e del bordeaux.

Michelle Williams ultime news.

Michelle Williams è felice che i social media non erano uno strumento diffuso quando lei faceva “Dawson’s Creek”. L’attrice ha rivelato che lei e i suoi compagni di set hanno potuto fare i loro errori e crescere in una cittadina tranquilla lontano da occhi indiscreti. “Ho incontrato la mia migliore amica sul set di quello show. Era così cool e forte all’epoca. Lo è ancora, ma mio Dio, era davvero il mio modello. E sono dovuta crescere. Eravamo in North Carolina, era un bel posto per essere giovani. Era tutto molto tranquillo, prima dell’avvento dei social media. Non ci comportavamo sempre bene, ma nessuno in sostanza lo sapeva perché c’erano degli adulti che si prendevano cura di noi e nessuno tweettava di quello che facevamo o su dove eravamo”, ha raccontato Michelle.

Inoltre al magazine Total Film, l’attrice ha svelato di essersela spesso presa personalmente quando il pubblico attaccava il suo personaggio, Jen Lindley. “A nessuno piaceva la povera Jen. E la cosa mi faceva davvero stare male. Su tanti siti web apparivano attacchi verso di lei, ‘Odio Jen’ o ‘Jen è stupida e frivola’”, ha rivelato la Williams.