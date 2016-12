Tempesta d’Amore Anticipazioni e News della dodicesima stagione. Dicembre 2016 – Gennaio 2017. «Il passato di Oskar». Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore David riceve una lettera nella quale gli viene comunicata la morte di Philipp dopo anni di coma. Questo episodio apre uno squarcio nel passato di Oskar – che cerca di coprire la sorella Pia, che a suo tempo uccise Philipp per difendersi da una tentata violenza – e perciò ha scritto a Hofer una falsa lettera. Nel frattempo Tina incomincia a diffidare del suo amato dato che non la riempie di attenzioni come agli inizi. Questa indifferenza la riavvicina a David, che vorrebbe averla tutta per sé, ma deve confrontarsi con la ‘concorrenza’ del suo rivale in amore.

Il cast della dodicesima stagione. Tempesta d’Amore Anticipazioni e News di dicembre 2016 e gennaio 2017.

Le anticipazioni e le news di Tempesta d’Amore ci mostrano ora il cast della dodicesima stagione di Sturm der Liebe (Tempesta d’Amore). Ne fanno parte gli attori Jeannine Michèle Wacker, Max Alberti (rispettivamente Clara e Adrian, i due protagonisti che in Italia hanno appena raccolto da Luisa e Sebastian Wegener il testimone, diventando la nuova coppia che andrà a caccia della propria felicità), Dirk Galuba, Mona Seefried, Dietrich Adam, Antje Hagen, Sepp Schauer, Louisa von Spies, Isabella Hübner, Michael Kühl, Erich Altenkopf, Melanie Wiegmann, Joachim Lätsch, Christin Balogh, Florian Stadler.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 tutti i giorni, inclusa la domenica e le festività, sempre alle 19:55. Le puntate del fine settimana hanno doppia durata – durano fino alle 21:15 – rispetto a quelle dei giorni lavorativi, che finiscono alle 20.30. Restate con le nostre anticipazioni e news!