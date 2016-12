Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Beatrice Valli e Marco Fantini saranno genitori

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Beatrice Valli e Marco Fantini presto genitori. Lui da prima ex corteggiatore e poi ex tronista, lei e cortegiatrice, stiamo parlando di Marco Fantini e Beatrice Valli. Tra i due fu subito intesa e decisero di viversi al di fuori degli studi Mediaset. Come dimenticare il momento della scelta dove lui le regalo delle scarpine da bimbo, in quanto Beatrice era già mamma. L’idillio però durò poco e una crisi seguita da un allontanamento di abbatté sui due. Nell’agosto di quest’anno, Marco Fantini dichiarò al settimanale Vip di essersi riappacificato con Beatrice, rilasciando le seguenti affermazioni: “Il nostro rapporto si era bloccato per alcune vicende che non mi erano piaciute. Tutti e due abbiamo deciso di lasciarci. Negli ultimi due mesi ci siamo visti parecchie volte perché tra me e Beatrice c’era ancora qualcosa… Vedendoci di continuo abbiamo capito che l’affetto era vivo, e ci siamo molto ravvicinati”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il superamento della crisi e la nascita di un bimbo per Marco e Beatrice.

Dopo il superamento della crisi, accolto con sollievo da tutti i fans, sono iniziate a circolare le voci riguardanti una presunta gravidanza di Beatrice Valli. I rumors sono stati praticamente confermati da numerose immagini di Beatrice condivise sui vari social network nelle quali il cosiddetto “pancino sospetto” era praticamente impossibile da non notare. Nonostante non fosse necessaria una vera e propria conferma, Beatrice Valli ha pubblicato su Instagram un’immagine inequivocabile della sua pancia, accarezzata dalla sua mano, con la seguente didascalia: “I regali più belli sono persone, non cose. Anche Marco Fantini ha condiviso un’immagine che ha confermato praticamente la sua imminente paternità, per la precisione, una foto ritraente due scarpine da neonato.