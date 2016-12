Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: intervista a Lidia Vella, rabbia e delusione verso Alessandro

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: Lidia Vella parla del suo ex Alessandro Calabrese. Lidia Vella, ex fidanzata di Alessandro Calabrese, il nuovo corteggiatore di Sonia Lorenzini del trono classico è stata intervistata da Non succederà più. Dopo lo sfogo condiviso su Instagram, durante l’intervista, Lidia ha nuovamente commentato la decisione del suo ex di partecipare a Uomini e Donne affermando che la scelta di Alessandro di corteggiare Sonia Lorenzini, per lei, è stata un’amara e inaspettata sorpresa, ecco quanto afferma: “Il giorno prima eravamo insieme. E lui non ha avuto neanche il coraggio di dirmelo guardandomi in faccia, l’ho dovuto scoprire come l’avete scoperto tutti voi, tramite i social. Pensa che tristezza… Alla fine nella vita ognuno ha quel che merita, quindi sono fiduciosa”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: amarezza e delusione per Lidia nei confronti di Alessandro.

Lidia ha anche dichiarato che, nonostante si fosse effettivamente lasciata con Alessandro, è sempre rimasta in contatto con il suo ex. La sua decisione di andare a corteggiare un’altra donna sia stata un po’ troppo prematura: “Ci eravamo lasciati, sì, ma da tre settimane, quindi devi avere anche il tempo di metabolizzare la cosa, non puoi passare da una convivenza ad andare in un programma per trovare l’amore. È assurdo. Noi non abbiamo mai smesso di sentirci. Non c’è stato giorno in cui non ci siamo sentiti. Noi stavamo insieme, avevamo preso casa assieme da soli da due mesi e due persone non prendono casa insieme se le cose vanno male”.

L’intervista di Lidia continua e con essa anche l’amarezza che ne traspare: “Non ho ricevuto una chiamata di scuse, zero. E questa è la cosa ancora più triste, che lui non si sia preoccupato neanche di sapere io come avessi preso questa cosa, di come sarei potuta stare, dopo tutto quello che c’è stato. È questa la delusione più grande. Da oggi gli toglierò anche il saluto, perché comunque è una persona che mi ha fatto talmente male, mi ha mancato talmente di rispetto e mi ha anche ingannata e preso in giro fino a un giorno prima”.