Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: vittime della popolarità o troppa gelosia? lo sfogo di Giulia De Lellis sui social..

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Andre Damante e Giulia De Lellis, vittime della loro popolarità? Andrea Damante e Giulia De Lellis, la coppia nata negli studi Mediaset del programma di Uomini e Donne, hanno raggiunto ormai una popolarità indiscussa. Soprattutto per il bell’Andrea, che con la partecipazione anche alla prima edizione di Grande Fratello Vip, conta centinaia di migliaia di followers che lo seguono sui social e non solo. Alcune fans un po’ troppo invadenti, però, non sono particolarmente apprezzate dalla fidanzata Giulia che, come riporta il sito Gossip e Tv, l’ex corteggiatrice romana ha criticato aspramente il comportamento di alcune ammiratrici un po’ troppo agitate, che avrebbero quasi assalito Andrea in un aeroporto, lamentando una mancanza di rispetto per il suo fidanzato e dichiarandosi anche sconvolta da tanta esagerazione.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: lo sfogo di Giulia De Lellis sui social.

Ecco quanto ha pubblicato sui social Giulia De Lellis: “A volte trovo tutto questo meraviglioso, vi sono grata di tanto, forse di tutto. Altre volte, invece, vedo l’esagerazione dell’essere umano, quasi dignità zero per se stessi e rispetto verso gli altri. È un ragazzo normale, lavora in tv ok e quindi? Siete autorizzate a saltargli addosso in questo modo? O a farlo alzare da tavola a bocca piena perché dovete andare via ma volete le foto? Ma non perché sia il mio fidanzato ma proprio perché è un essere umano e da tale va rispettato. Inizio ad essere sconvolta ragazze… non so voi!”