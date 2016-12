Antonella Clerici: i look della settimana dal total black al grigio perla. La splendida conduttrice de La prova del cuoco, Antonella Clerici, è stata protagonista anche questa settimana del mezzogiorno in tv. Scopriamo i look più belli della Clerici, dai total black ai grigi. Prendiamo spunto dalla bionda Antonella per l’outfit della sera di Capodanno.

Antonella Clerici: i look della settimana a La prova del cuoco.

Il nero è stato il colore amato da Antonella Clerici questa settimana a La prova del cuoco. Dall’abito nero aderente con paillettes al pullover nero e dorato con disegni di stile secessionista mostrato nei giorni scorsi. Anche il grigio perla è un colore che la conduttrice de La prova del cuoco ama portare e che illumina il suo incarnato chiaro. Il make-up di Antonella è sempre molto etereo con tocchi di illuminante sugli occhi e sugli zigomi. Un’allure festosa e chic per la star tv che anche nel 2017 ci regalerà momenti di allegria con La prova del cuoco e la sua allegra brigata di maestri di cucina e chef.