Molti italiani stasera festeggeranno la notte più lunga dell’anno al ristorante o in piazza, ma sono anche tantissimi coloro i quali preferiscono trascorrrere la vigilia di Capodanno tra le mura domestiche, in compagnia di parenti e amici. Ci sono dei piccoli accorgimenti che fanno del cenone di Capodanno un vero capolavoro, vediamo quali sono.

Cenone di Capodanno, i consigli per il cenone in casa.

Anzitutto dobbiamo cercare di non uscire fuori tema. La serata di Capodanno deve essere perfetta e deve restare per sempre nei ricordi delle persone. Si devono trattare argomenti piacevoli e condivisi da tutti. La politica è meglio lasciarla alla cronaca di tutti i giorni e dimenticarla per una sera, mentre il calcio può essere argomento di discussione per non più di 2 minuti, altrimenti si rischia di fare arrabbiare mogli e amiche. Indossiamo un abito carino. Casa o ristorante non fa differenza, il 31dicembre è un giorno speciale che ci accompagna verso un nuovo anno. Vestirsi bene è molto importante non tanto per gli altri, ma per noi stessi. In città spazio ad abito lungo per lei, pantalone e camicia per lui. In montagna pantalone di raso o di pelle, con maglione ricamato per lei e blazer classico indossato su un pullover girocollo o, per i più freddolosi, a collo alto.

Il sottofondo musicale è necessario e deve essere piacevole e selezionato. Deve tenere conto non solo dell’età media degli invitati, ma anche del contesto. Se il party è organizzato in famiglia, spazio ai grandi classici di Natale per i più piccoli e vecchie hit per i più grandi. Se il veglione è tra amici, spazio alle hit del momento, inframmezzate da grandi successi del passato che non devono essere necessariamente di stampo natalizio. Con amici e parenti è necessario essere discreti. Quando incontriamo i nostri parenti o i nostri amici al Cenone, è importante dedicargli del tempo senza indagare troppo sulla vita personale. Fare troppe domande potrebbe mettere in difficoltà la persona cara, che in queste occasioni preferisce ricevere gesti affettuosi come un abbraccio e una parola di stima. È necessario, infine, dedicare del tempo alla cura della tavola. Una Bella tavola è importante non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista della proposta culinaria. Saper fondere insieme stile e qualità, senza cadere nell’esagerazione permette di accontentare tutti gli ospiti. Si deve proporre un menù o un buffet semplice, ma vario, fatto con prodotti di qualità e disposto su un ripiano ben ordinato. Il mix diventa perfetto se al cibo viene abbinato il cocktail adatto: l’importante è che sia facile da preparare in casa.