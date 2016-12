Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di stasera, tutti i programmi tv di sabato 31 dicembre 2016 su Rai, Mediaset e su La7 e le anticipazioni e le ultime news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 31 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il programma L’Anno che verrà. Su Canale 5 vedremo il Capodanno con Gigi D’Alessio. Vediamo in dettaglio la programmazione tv ed alcune anticipazioni di stasera in tv.

Scopriamo i programmi tv che andranno in onda stasera, sabato 31 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il programma L’Anno che verrà. Appuntamento in Primo Time giunto ormai alla 15° edizione è la tradizionale testa di Rai 1 dedicata al Capodanno, anche quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata. “L’Anno che Verrà”, da Piazza Mario Pagano di Potenza accompagnerà come sempre il pubblico di Rai 1 verso il nuovo anno.

Su Rai 2 vedremo il film di animazione Gli Aristogatti. La trama, ambientato a Parigi nel 1910 narra le avventure della gatta Duchessa e dei suoi cuccioli: Bizet, Matisse e Minou. La famiglia di gatti abita felice in una grande casa in stile classico assieme alla proprietaria, un’agiata e anziana borghese.

Su Rai 3 andrà in onda il programma 40° Festival del Circo di Montecarlo. La più importante kermesse circense del mondo – compie quest’anno quarant’anni e si presenta in una veste del tutto inedita.

Su Rete 4 andrà in onda il film E io mi gioco la bambina. La trama, la vita di un burbero allibratore viene sconvolta dall’arrivo in casa di una simpatica bambina di sei anni, che un suo debitore, poi trovato morto in un fiume, gli ha lasciato come pegno per un prestito.

Su Canale 5 andrà in onda il Capodanno con Gigi D’Alessio. Tanta musica con duetti inediti e molte sorprese, in una maratona di oltre 4 ore con Gigi D’Alessio e i suoi numerosi ospiti, tra i quali, Loredana Bertè, Anna Tatangelo, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Sergione, Chiara Grispo, Bouchra, Giulia Luzi.

Su Italia 1 vedremo il film Independence Day. La trama, la mattina del 2 luglio 1996, il SETI (il programma di Ricerca di Intelligenze Extraterrestri) avverte uno strano rumore, classificato come probabile segnale dal cosmo di una forma di vita.

Sabato sera, 31 dicembre 2016, su La7 andrà in onda il film La strana coppia. La trama, la vita di Oscar, giovane divorziato, viene completamente sconvolta quando decide di ospitare a casa sua Felix, un amico recentemente separatosi dalla moglie. Oscar è un inguaribile disordinato e la convivenza con l’amico, maniaco dell’ordine e della cucina, diventa ben presto insopportabile.