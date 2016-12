Pensioni oggi 31 dicembre 2016, le ultime novità. Le news sulle pensioni vengono fornite dal decreto Milleproroghe, il decreto di fine anno che ora approderà in “Gazzetta Ufficiale”. Per quel che riguarda il pacchetto lavoro e pensioni è giunta la conferma anche per il 2017 dei tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali. Le pensioni, le indennità di accompagnamento e i vitalizi Inail saranno pagati, con un unico mandato, il primo giorno di ciascun mese o quello successivo se festivo o non “bancabile” (in pratica se la banca è chiusa), con l’unica eccezione del mese di gennaio in cui i cittadini potranno incassare l’assegno a partire da martedì 3.

Pensioni, Lavoro, Decreto Milleproroghe: il punto di Walter Rizzetto.

Il punto sulle novità introdotte con il Decreto Milleproroghe, e sui nuovi obiettivi sul fronte pensioni, opzione donna vengono fatti dall’onorevole Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia ed Alleanza Nazionale. In uno degli ultimi post Rizzetto commenta così il Milleproroghe:”All’interno del Decreto MilleProroghe sono inserite alcune battaglie che abbiamo sempre portato avanti nelle piazze e presso le Aule della Camera dei Deputati. Il lavoro di pressing è stato ampio e faticoso; alla fine, e spero anche grazie ai nostri sforzi, siamo riusciti a far modificare alcuni passaggi; ci pareva corretto e legittimo. Nello specifico: alcune norme di respiro fiscale sulle zone terremotate; proroghe di gran parte delle graduatorie della Pubblica Amministrazione; proroga delle concessioni sui lavoratori cosiddetti “ambulanti”. In seno al decreto, e già dalle prossime ore, porteremo avanti le proposte emendative che riguardano la proroga del sistema pensionistico opzionedonna al 2018 e la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco precari/discontinui vvffprecari oltre che allo sblocco del turnover(sempre in pancia alla Pubblica Amministrazione).Buona fine d’anno a tutti e buon #2017 a tutti!

Pensioni e riforme, le dichiarazioni di fine anno del premier Gentiloni.

Le ultime news sulle pensioni vengono fornite dal premier Gentiloni, che nel discorso di fine anno, riportato anche dal sito Blastingnews, assicura una continuità con il governo precedente sul fronte riforma pensioni, e dichiara: “Proseguiremo il lavoro e riforme del Governo Renzi. Lavoro, sud e giovani solo le parole chiave dell’esecutivo”. Nel 2017 si tornerà a parlare di previdenza. Si tratta delle misure a favore dei giovani che oggi fanno sempre più fatica a trovare un’occupazione e delle problematiche di stampo sociale legate al Sud. Con la nuova Legge di Stabilità, che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2017, entreranno in vigore le misure per i precoci, sugli esodati, sulle quattordicesime per i pensionati, sul cumulo gratuito dei versamenti contributivi e sull’opzione donna, e nel nuovo anno prenderà il via anche l’Ape. In molti speravano in nuove misure sulle pensioni nel Decreto Milleproroghe, ma non ci sono state novità sul fronte del cumulo contributivo gratuito anche per l’accesso a Opzione donna o all’ottava salvaguardia degli esodati, nè sui requisiti di accesso all’Ape social, nè su Quota 41.

Pensioni: le ultime dichiarazioni di Annamaria Furlan.

Sul fronte riforma pensioni per la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, “bisogna affrontare la seconda parte della trattativa sulla previdenza, quella che riguarda proprio il futuro dei giovani”. Per la Furlan “occorre un patto sociale per rilanciare l’economia complessiva del paese”. Le organizzazioni sindacali, la Cisl così come la Cgil e Uil, auspicano la prosecuzione del tavolo di confronto con l’esecutivo sul mercato del lavoro e la riforma pensioni rimasta praticamente incompleta. “Per questo ci aspettiamo che il Governo Gentiloni apra una fase di nuova concertazione con i grandi soggetti sociali del paese per affrontare – ha evidenziato la Furlan – i problemi di natura economica e sociale”.

Pensioni: le ultime dichiarazioni di Carmelo Barbagallo.

Sul fronte pensioni, la Uil di Carmelo Barbagallo, intanto, commentando i dati del bilancio Inps rilancia la proposta di separare nettamente i capitoli di previdenza e assistenza. “Nel corso della sua conferenza stampa, il Presidente del Consiglio ha detto che, per lui, le parole chiave sono ‘lavoro ai giovani e Sud’: lo sono anche per noi”. A sottolinearlo il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando le parole del Premier, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Così come il 2016, per la Uil, doveva essere ed è stato l’anno dei contratti, il 2017 deve e dovrà essere l’anno della difesa e del rilancio dell’occupazione. E perché ciò accada, bisogna partire proprio da più tutele, più opportunità e più investimenti sia per i giovani sia per il nostro Mezzogiorno”.“Su questi temi, il sindacato ha delle idee e delle proposte sulle quali siamo pronti a confrontarci. Il dialogo con il precedente Governo ha fruttato, in extremis, una prima riforma della previdenza e la soluzione all’annosa questione della mancata contrattazione nel pubblico impiego. Gentiloni ha detto che vuole proseguire sulla strada delle riforme. I lavoratori, i pensionati e il sindacato possono e vogliono continuare a offrire il loro contributo per la ripresa stabile dell’occupazione e per lo sviluppo del Paese”.

Pensioni, le ultime news di Rossella Lo Iacono.

Sul fronte pensioni, Rossella Lo Iacono, del comitato Opzione donna ultimo trimestre 1957-1958, segnala che i lavoratori che intendano chiedere l’accesso al pensionamento anticipato dovranno attivare lo Spid, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale entro il 2016. Commenta La LoIacono in uno degli ultimi post:” Giusto per avere un’idea di cosa sia e cosa serva SPID : Sistema Pubblico di Identità Digitale: i lavoratori che intendono chiedere l’accesso al pensionamento DOVRANNO attivare entro il 2016 lo SPID. …in buona sostanza lo SPID è la chiave di accesso digitale ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione”.

Pensioni, Inps, le ultime dichiarazioni di Tito Boeri.

L’Inps l’anno prossimo spenderà più di quest’anno. È quanto emerge dalle stime che Tito Boeri ha presentato al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale di previdenza sociale che dovrà approvarle. Nel 2017 l’Inps dovrebbe vedere incrementare le proprie entrate contributive di 720 milioni di euro, con un aumento quindi a 219,287 miliardi, che porteranno gli “introiti” complessivi a 405,21 miliardi. I quali non basteranno a coprire i 411,762 miliardi di spesa previsti. Tra le voci di uscita preventivate dall’Inps, quelle per prestazioni pensionistiche ammontano a 275,316 miliardi, con un incremento di 2,775 miliardi rispetto alle previsioni del 2016. Ovviamente ci sono altre voci di spesa, che costituiscono la cosiddetta parte “assistenziale”.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Domenico Proietti Uil.

Le ultime news sulle pensioni vengono fornite da Domenico Proietti, secondo quanto riporta l’agenzia Italpress. Il segretario confederale Uil commenta così i dati relativi al bilancio Inps:”Il bilancio preventivo 2017 dell’Inps dimostra, ancora una volta, l’assoluta necessità di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale. Questa richiesta – una battaglia storica della Uil – è stata ripresa nel verbale d’intesa tra Governo e sindacati del 28 settembre e, ora, dovrà essere definita nella ‘fase 2′ del tavolo di confronto. E’ un’operazione verità che bisogna assolutamente attuare, anche per togliere all’Ue e ad altri organismi internazionali ogni alibi sulla reale entità della spesa per pensioni in Italia, dimostrando, cosi’, che essa è sotto la media dei paesi Ocse“.

Pensioni, gli ultimi dati Istat.

Sul fronte pensioni, gli ultimi dati vengono diffusi dall’Istat. In particolare, al 31 dicembre 2015 ogni 100 giovani c’erano 161,4 over65, rispetto ai 157,7 dell’anno precedente. Per quanto riguarda il confronto con gli altri Paesi europei, secondo gli ultimi dati disponibili (dicembre 2014), l’Italia era al secondo posto nel processo di invecchiamento della popolazione, preceduta solo dalla Germania. E’ quanto si legge nell’Annuario dell’Istat per il 2016. “Sommando ai disoccupati le forze di lavoro potenziali, ammontano a 6,5 milioni le persone che vorrebbero lavorare”. Così l’Istat nell’Annuario statistico, che riepiloga la situazione sul mercato del lavoro nel 2015, spiegando che le forze di lavoro potenziali sono rappresentate da persone che non cercano un impegno ma sarebbero pronte ad accettarlo o che lo cercano ma non sono subito disponibili.

Sale ancora la spesa pensioni ma il ritmo frena. Per il pagamento di pensioni e rendite sono stati spesi 259,3 miliardi di euro, un esborso in “continua crescita nel tempo, ma con un rallentamento negli ultimi anni (dal +2,1% del 2012 al +0,7% del 2015) a seguito delle manovre di contenimento della spesa pubblica”. Un “netto incremento” viene invece rilevato per le indennità di disoccupazione: la spesa dedicata è stata nel 2015 pari a circa 12 miliardi (+6,8%). Una “crescita molto elevata (+9,1%)” viene poi registrata per le prestazioni assistenziali, anche se nel 2014 il rialzo era stato ancora più forte (+20,3%). In entrambi i casi, spiega l’Istat, c’è l’effetto del bonus 80 euro.