Stefano De Martino ultime news. Il ballerino di Amici Stefano De Martino era molto legato al nonno da poco scomparso, e lo ha così voluto ricordare il parente in occasione dell’onomastico, che condivideva proprio con lui. Nel giorno di Santo Stefano, ha postato su Instagram una foto abbracciato al nonno scomparso, e ha scritto una lunga e tenera dedica. “Per noi l’onomastico è sempre stato importante, era un giorno in più per festeggiare, per stare assieme, per farci la nostra solita chiacchierata a fine pranzo quando rimanevamo da soli a tavola e cominciavi: ‘Biscuit stai attento, arap l’uocchie!’. Ed io cercavo di rassicurarti provando a mascherare le mie preoccupazioni come se si potessero nascondere a chi ti conosce da sempre. Così mi guardavi negli occhi e mi dicevi ‘Ce simm capit'”.”Vorrei scriverti tante cose ma tu sai già che non mi va di scavare a fondo…’Ce simm capit’. Mi manchi”, ha concluso De Martino.

Raul Bova ultime news.

Raoul Bova si è di recente raccontato al Corriere della Sera, a cui ha rivela per la prima volta la sofferenza dei figli di fronte al divorzio dalla ex moglie Chiara Giordano.”Non nego che per loro sia stato un grande dispiacere e non è facile fargli capire che la famiglia non è solo quella tradizionale. Ci vuole il tempo necessario. Sensi di colpa? Certo, ma invecchiando ho capito che anche le situazioni più negative ti aiutano a crescere. Non ho più paura di dire quello che penso, ho imparato a dire qualche no e non solo dei sì per accontentare tutti. Insomma, a essere accettato per quello che sono nel bene e nel male”, ha spiegato Raoul. Ai due ragazzi vuole trasmettere la sua voglia di aiutare chi è in difficoltà: “Non mi metto mai sul piedistallo per far vedere ‘quanto sono bravo’. Cerco di contagiarli con il mio entusiasmo. I due figli più grandi sono venuti alle manifestazioni in favore dei terremotati, ho parlato con loro degli obiettivi benefici come fossero il più bel film della mia carriera, una roba da Oscar. Cerco di comunicargli che non contano solo il denaro e il potere. Certo, come tutti gli adolescenti sono contestatori, ma non demordo e propongo esempi di persone generose, altruiste, contro la corruzione e la sporcizia”.

Francesca Chillemi ultimissime news gossip.

Francesca Chillemi non si sposa. La bella Francesca ed il compagno Stefano Rosso, genitori della piccola Rania dall’inizio del 2016, non hanno alcuna intenzione di andare all’altare. Lo ha raccontato la mora al settimanale ‘Gente’: “Penso che sia ormai superato in quasi tutto il mondo, quello che conta sono i principi. Se Stefano e io non avessimo in comune quelli, non avremmo fatto un figlio. Il mio sogno romantico era quello di avere una famiglia, non una bella festa di nozze”. Francesca ha anche raccontato come ha conosciuto Rosso e come si è sviluppata la loro relazione: “Abbiamo avuto all’inizio un flirt, una cosa breve. Me l’ha presentato una mia amica sei anni fa. Ci siamo sempre tenuti in contatto. Ci sentivamo, ogni tanto ci vedevamo, nessuno dei due aveva ancora la maturità necessaria per mettere in piedi un rapporto con un progetto di famiglia”.

Costantino Vitagliano, le ultime dichiarazioni su Andrea Damante.

Costantino Vitagliano durante il programma radiofonico ‘Non succederà più’, in onda su Radio Radio, è tornato a parlare di Andrea Damante, con cui ha condiviso la permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Secondo Vitagliano, i nuovi volti noti di oggi non sono completamente reali, perché usano i social network per raggiungere la popolarità “Io faccio parte veramente della moda, della televisione… Ho iniziato a fare il modello, sfilavo in tutto il mondo, aprivo le sfilate di mezzo mondo. Ero uno dei modelli più pagati all’epoca e c’era un concetto di immagine che mi ha portato ad apparire in televisione. Lui è quello che sono i ragazzi oggi: i social, sono tutti belli, sono tutti fotomodelli e fotomodelle. Io appartengo a un mondo vero, reale. Chi è oggi appartiene a un mondo a metà tra il vero e il surreale”, ha dichiarato Vitagliano.

Quest’ultimo è tornato anche sulla questione del litigio tra Damante e la fidanzata Giulia De Lellis da una parte, e Asia Nuccetelli dall’altra.”Il giocare tra Asia e Damante io sono stato il primo a dirlo, anzi proprio per il mio sottolineare le attenzioni che c’erano tra loro due sono stato mega insultato e attaccato tutta la settimana. Giocare sul flirt di Asia e Damante è stato fatto per cavalcare l’onda della popolarità”.