Tagli di capelli 2017 ultime tendenze. Anche oggi facciamo un tuffo nelle tendenze beauty del 2017 per scoprire, grazie ai saloni più importanti dell’hairstyle, quali saranno i tagli di capelli che vedremo il prossimo anno con maggiore frequenza. I tagli di capelli medio lunghi e pari saranno molto gettonati e si giocherà di più con il colore per un risultato naturale e riflessato.

Castano, copper e rosso: le tendenze colorazioni capelli 2017.

Il castano, il rosso e tutte le sfumature del copper sono nella palette delle colorazioni capelli del 2017. I capelli sono letteralmente dipinti grazie alle tecniche di colorazione come il balayage che con estrema maestria e delicatezza crea dei bellissimi giochi sulle chiome per un effetto super naturale. Alla fine, come nella foto dei saloni Redken, è importante che i capelli risultimo luminosi anche in questa versione chic del copper-toned balayage. Sì dunque al balayage e alle sfumature dell’arancio, ai colori caldi e alle luci soffuse che illuminano l’incarnato per i tagli di capelli del 2017. Le lunghezze preferite sono quelle medie ed i tagli di capelli cult sono quelli pari, sfilati solo all’interno. E voi cosa ne pensate?