Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over fine dicembre 2016 – gennaio 2017. «Gemma vs Anna!» Siamo ancora alla penultima registrazione del 2016! Le anticipazioni di U&D ci mostrano Marco al centro dello studio: Anna ha spesso chiesto il suo numero, ma lui ha sempre declinato. Lei vorrebbe capire ma Gemma la critica perché a suo tempo l’aveva difesa proprio contro di lui. Le signore discutono con foga, poi Anna spiega che sono passati due mesi e a lei Marco continua a piacere!

«Anna, una donna coraggiosa!» Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over fine dicembre 2016.

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over fanno vedere la discussione con cui i due tentano di spiegarsi. Ballando Marco le ha fatto sempre complimenti, ma ha sempre evitato l’incontro. Spiega che trova Anna bellissima ma un po’ troppo reattiva per i suoi gusti. Quindi quando si immagina una possibile vita insieme diventa perplesso. Aggiunge che non riesce a frequentare più di una persona per volta. Il commento di Nino è che dopo la terza volta Anna avrebbe dovuto battere in ritirata, mentre Tinì la incoraggia, giudicandola una donna coraggiosa, e invita Marco a lasciarsi andare alle sensazioni…

«Sabrina, una bella testa!» Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni e News di Fine Anno.

Le anticipazioni di U&D Senior dicono che, dopo il break danzante, entra Sabrina F. Lei e Marco stanno iniziando a frequentarsi. Firpo è andato a trovarla, e in tale occasione hanno ballato insieme in una piazzetta del suo paese. Per lui «ha una bella testa», e pensa di continuare a sentirla. È stato particolarmente bene al ristorante – dove di solito con una “femmina” si trova a disagio – e anche lei è stata bene. Intanto ecco tre nuove signore per lui, ma Marco si preoccupa: come abbiamo visto – e come ha appena ribadito – si dedica a una persona per volta. Adesso pensa solo a Sabrina, e balla con lei.