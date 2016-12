Uomini e Donne, Ultimissime news e anticipazioni, Teresa Cilia e Salvatore di Carlo presto genitori? Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne di trascorse edizioni, che al termine del su trono scelse il calciatore Salvatore Di Carlo con cui si è recentemente sposata, nasconde forse al mondo televisivo una gradita sorpresa. Ex concorrenti anche della seconda edizione di Temptation Island, Teresa e Salvatore sono convolati a nozze, precisamente il 16 settembre 2016, e le numerose fans della coppia hanno già cominciato a fantasticare anche sul possibile arrivo del primo figlio.

La foto di Teresa sui social: le fans notano un pancino sospetto.

“Traditrice” è stata una foto che Teresa ha condiviso su Instagram: le sostenitrici della 29enne siciliana hanno notato il classico “pancino sospetto”. In questa foto, infatti, ritraente Teresa e Salvatore mentre si danno un bacio, alcuni hanno notato una rotondità sospetta. Ovviamente, tra i commenti, le domande condivise a riguardo sono state numerose. Anche sul profilo Instagram di Salvatore Di Carlo, non sono mancate richieste di delucidazioni circa una sua eventuale e imminente paternità. Entrambi i diretti interessanti ancora non hanno risposto. In questi casi, come ovvio che sia, non resta che aspettare.