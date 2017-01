Amnistia e indulto 2016 e Carceri: il punto e gli obiettivi per il nuovo anno di Rita Bernardini!

Amnistia e indulto 2016, carceri: ultime news. Sui provvedimenti di amnistia e indulto e sulla situazione carceri, il bilancio ed il punto di fine anno vengono fatti da Rita Bernardini, esponente dei Radicali, in un’intervista realizzata da Maristella Iervasi per l’Unità. L’ex parlamentare Rita Bernardini è stata ed è ancora impegnata in questi giorni di festa nel consueto tour radicale negli istituti di pena. Rita Bernardini guida la delegazione del partito Radicale transnazionale insieme a Sergio D’Elia, Antonella Casu e tanti altri. In una cartella i radicali hanno una sorta di verbale-inventario per ogni carcere d’Italia. I radicali sono infatti già entrati in molti penitenziari: a Regina Coeli a Roma nel giorno di Natale, nel carcere di Foggia e di Taranto, nella struttura detentiva di Lecce. Visite puntigliose, cella per cella della durata di 6 ore circa che andranno avanti fino alla Befana.

Rita Bernardini racconta cosa si prova ad entrare nelle carceri senza avere più al fianco Marco Pannella. Rivela di avvertire «un senso di tristezza e vuoto ma anche il coraggio che occorre avere per proseguire la sua opera. I detenuti che lo ricordano sono tantissimi. Quanto entravo in carcere con Marco sentivo i cori: “Marco uno di noi”. Oggi sono affettuosi, ci applaudono. Un detenuto ci ha detto: “Porta un fiore da parte mia a Marco al cimitero la prossima volta che ci va, mi raccomando”. A Regina Coeli un iracheno di 50 anni ha messo accanto all’immagine di Padre Pio anche Pannella e Papa Francesco. Sono molti i detenuti che ci mandano le loro lettere e sono moltissimi quelli che hanno aderito alla marcia per l’amnistia del 6 novembre scorso organizzata in concomitanza con il Giubileo dei carcerati».

Carceri e sovraffollamento, il punto di Rita Bernardini.

Sul punto sovraffollamento carceri, la Bernardini racconta: “È leggermente migliorata per il sovraffollamento, anche se si registra una tendenza all’aumento: dall’inizio dell’anno ad oggi registriamo un aumento di 1.600 detenuti in tutte le carceri. Ma il vero problema è il trattamento dei detenuti: se puoi uscire dalle celle e fare una attività la vita delle persone detenute di sicuro cambia. E invece sono scarse le attività di studio, lavoro, e sport all’interno delle carceri”. Il vero problema delle carceri resta il sovraffollamento o anche l’incapacità dell’istituzione di essere “rieducativa”.

Amnistia e indulto, il punto di Rita Bernardini.

La Iervasi sottolinea come le battaglie radicali dell’indulto, l’amnistia, della riforma della giustizia, siano ancora sotto traccia, forse perchè manca Pannella. La Bernardini replica: “Non è del tutto così. Abbiamo fatto una marcia per l’amnistia il 6 novembre scorso ed è stata molto partecipata. L’abbiamo fatta nel nome di Marco Pannella e di Papa Francesco, gli unici che si sono espressi a favore dell’amnistia e dell’indulto concependoli anche in modo diverso: il Papa come atto di clemenza e noi Radicali come stato di diritto e base indispensabile per fare la riforma della giustizia. Il carcere è solo l’ultimo stadio di una giustizia che non funziona. C’è anche il tema della giustizia lumaca dei processi: l’Italia è stata condannata in sede europea per l’irragionevole durata dei processi. Questo era il modo di Pannella per far ripartire la macchina della giustizia e rientrare nella legalità”.

La Bernardini spiega gli intendimenti, in particolare le richieste che verranno avanzate al ministro Orlando:”Con il ministro Orlando c’è un rapporto positivo: è persona sensibile, da ministro ha avuto il coraggio di dire che le nostre carceri sono criminogene e che bisogna arrivare alle pene alternative alla reclusione. Ed è per questo che con la nostra iniziativa insieme ai detenuti, chiediamo lo stralcio della parte del Ddl sul processo penale che riguarda l’ordinamento penitenziario. È in discussione al Senato, deve essere trattata a parte ed approvata presto”.