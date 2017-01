Amnistia e indulto, Carceri e Giustizia: le ultime news ad oggi 1 gennaio 2017. Siamo arrivati così al 2017 ed un nuovo anno di dibattiti su pena e carceri sta per aprirsi. Non mancheranno i consueti appelli per l’adozione di Amnistia e Indulto ma la speranza è che la questione delle carceri e della riabilitazione negli istituti di pena non sia relegata agli incontri di settore ma inizi davvero a far parte della comunicazione attuale e sociale.

Carceri, giustizia: le ultime news ad oggi 1 gennaio 2017.

Molto intense le parole di Ornella Favero nel suo editoriale su Ristretti Orizzonti del 31 dicembre 2016. “Sono anni ormai che, quando parliamo di carceri, parliamo più di metri quadrati che di altro, e poi più di apertura delle celle e “vigilanza dinamica” che di attività formative e di rieducazione vera. Ma io mi ricordo sempre la elementare verità di un mio “vecchio redattore” che, alla domanda “qual è il carcere dove si sta meglio?” aveva risposto senza esitazione “quello che ti fa uscire”. La risposta non è affatto banale – scrive la Favero – perché la persona detenuta, se è “sana dentro”, non può non pensare alla libertà, e il carcere che ti aiuta a costruirti un percorso di rientro in società, fosse pure brutto, sporco e pieno, è comunque quello dove si vorrebbe essere trasferiti.

Questo non significa che le carceri possano continuare a restare, come spesso sono, brutte sporche e piene, perché il rispetto della dignità delle persone detenute passa anche dal farle vivere in ambienti decenti, ma significa, per esempio, che uno stato che, tenendo ammassate le persone in spazi inadeguati e tempo inutile, non è in grado di rispettare la legalità, deve almeno cercare in tutti i modi di alleviare la sofferenza della detenzione”.