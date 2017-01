Anticipazioni Il Segreto: le news e le trame della settimana del 2, 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio 2017. «Le novità sul palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset per Il Segreto». La soap di Aurora Guerra non smetterà di farci compagnia in questi ultimi giorni di festività, a parte il giorno dell‘Epifania, venerdì 6 gennaio 2017, data in cui non andranno in onda le avventure legate alla saga di Puente Viejo. Questa riprenderà regolarmente la programmazione sabato 7 gennaio 2017, con un episodio in onda alle 15:00 – così come annunciano le anticipazioni e news de Il Segreto – seguito alle 16:10, da Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

«Torna la puntata speciale della domenica sera!» Anticipazioni Il Segreto: le news e le trame della settimana del 2, 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio 2017.

Le anticipazioni e news de Il Segreto annunciano che tutti gli altri giorni, dal 2 al 5 gennaio 2017, la soap spagnola ci attende, con puntate più lunghe, alle 15:45, mentre – e questo farà la gioia dei fan più affezionati – domenica 8 gennaio 2017, salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo momento nel palinsesto di Canale 5, riprenderà la messa in onda dell’appuntamento serale, come sempre alle 21:10. Accingiamoci ora a scoprire le sono anticipazioni Il Segreto per queste nuove puntate, nelle quali Sol invita Lucas a restare a Puente Viejo con lei, chiarendo la vicenda di Eliseo. Bosco e Berta arrivano al punto di rottura, mentre Ramiro, dopo aver visto la forte simpatia che sta nascendo tra Emilia e César, consiglia a suo fratello Alfonso di non smettere di lottare per la donna che ama.

«Il… compagno Pedro Mirañar!» Anticipazioni Il Segreto: le news e le trame della settimana da lunedì 2 gennaio a domenica 8 gennaio 2017-

Le anticipazioni de Il Segreto sulla trama delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 2 gennaio 2017 a domenica 8 gennaio 2017 annunciano importanti novità e sconvolgenti colpi di scena. Sol reagisce duramente agli intrighi di Francisca e di Eliseo, non esitando ad aggredire quest’ultimo di nascosto! Carmelo e Severo, intanto, cercano di mettere in atto un piano per neutralizzarlo. Pedro ritorna a Puente Viejo dopo essere stato in Russia, ma non per restare! Francisca si mostra sempre molto decisa a separare Berta da Bosco e a tal fine non esita a mostrare al nipote la cartella clinica della ragazza – che ha ritrovato grazie alle sue investigazioni – dove si vede che la Muñoz soffre di gravi disturbi psichici. Questo significa che e deve essere allontanata al più presto dal piccolo Beltrán. Berta allora, sentendosi braccata, rapisce il bambino.