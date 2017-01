Anticipazioni Tempesta d’Amore, le Trame di domenica 1, lunedì 2 e martedì 3 gennaio 2017. «Doppia puntata a Capodanno». Anche la sera del 1° gennaio 2017 la puntata di Sturm der Liebe edizione italiana avrà doppia durata. Le anticipazioni di Tempesta d’Amore raccontano che Charlotte è afflitto dalla crescente preoccupazione concernente il rapporto di complicità che si sta instaurando tra Nils e Pia. Il personal trainer, nel frattempo, è in procinto di scoprire dei dettagli scabrosi riguardanti il passato della ragazza. Chi – se non ha visto la soap – ha almeno seguito le nostre anticipazioni e trame, sa bene che si tratta soprattutto, ma non solo, delle modalità della morte di Philipp.

«La solitudine di Friedrich». Anticipazioni Tempesta d’Amore, le Trame di domenica 1, lunedì 2 e martedì 3 gennaio 2017.

Le anticipazioni e le trame di Tempesta d’Amore ci mostrano tuttavia che Charlotte si tranquillizza quando Nils la invita a trascorrere una romantica serata con lui. Ma non tutto va per il verso giusto, anzi! I due, infatti, s’imbattono proprio in Pia! Quale sarà la reazione della sorella di Beatrice? Possiamo immaginarlo! Nel frattempo Oskar non ha la minima idea che Melli abbia ritrovato e poi rivenduto l’orologio di Philipp! Friedrich, infine, si sente isolato e privo di qualcuno che lo sostenga – sia nella vita che in azienda – soprattutto da quando Adrian e Werner stanno cementando tra loro un solido ed efficace rapporto di alleanza.