Tempesta d’Amore anticipazioni e news, le trame della settimana del 2, 3, 4, 5, 6 e 7 gennaio 2017. «Arriva la Befana con una doppia puntata!» “Tedesca” di nome e di fatto, la nostra soap Sturm der Liebe non si ferma nemmeno all’Epifania, anzi, proprio la sera del 6 gennaio 2017 avrà doppia durata, come sempre avviene nei week end. Nella nuova settimana in arrivo – la prima del nuovo anno 2017 – le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci parlano soprattutto delle conseguenze del furto di Lucien.

«La croce della discordia…» Tempesta d’Amore anticipazioni e news, le trame della settimana del 2, 3, 4, 5, 6 e 7 gennaio 2017.

Le anticipazioni e le trame di Tempesta d’Amore mostrano infatti che Desirée viene a sapere che Lucien ha rubato la Croce di Hartmann. Cerca allora di approfittare dell’ambiguo rapporto che si è instaurato tra loro per sottrargli il gioiello e impossessarsene. Ma anche Beatrice Hofer – nonostante sia ancora invalida – non ha allentato nemmeno un po’ la sua abituale vigilanza, e si avvede del fatto che la figlia si sia appropriata del cimelio. E non è ancora finita. Lo stesso Lucien non è il tipo che si lasci crescere l’erba sotto i piedi, e inizia a darsi da fare per recuperare il prezioso oggetto. A tal fine non esita a ricorrere a qualsiasi stratagemma, arrivando addirittura a far credere a Clara di averla avvelenata.