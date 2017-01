Miley Cyrus e Liam Hemsworth, ultime news gossip. Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono felici, innamorati, due giovani di talento e di successo, ma in occasione delle festività non dimenticano i meno fortunati. I due ragazzi hanno fatto una visita a sorpresa ai ragazzi di un ospedale pediatrico durante il periodo natalizio. La cantante e il fidanzato sono stati in visita al Rady Children’s Hospital di San Diego lo scorso giovedì attraverso l’associazione di beneficenza di Miley, la “Happy Hippie“, che vuole combattere le ingiustizie che affrontano i ragazzi senza una casa e i giovani LGBT (cioè lesbiche, gay, bisex e transgender).

Miley Cyrus e Liam Hemsworth uniti per una causa di solidarietà.

I due hanno fatto una serie di foto, ed insieme ad agli scatti postati su Instagram, la giovane star ha scritto: “E’ un giorno davvero speciale! Grazie @radychildrens per tutto quello che fate per rendere migliori le vite di questi ragazzi. Grazie per averci ospitato oggi”. Invece sulla pagina Facebook della struttura è arrivata la risposta dello staff: “Oggi abbiamo ricevuto una visita a sorpresa da una coppia che forse riconoscerete! Grazie Miley Cyrus, Liam Hemsworth e The Happy Hippie Foundation per aver portato gioia e risate ai nostri pazienti!”, si legge nel post. Per i due giovani innamorati un Natale all’insegna dell’amore ed del divertimento ma anche dell’impegno e della solidarietà per i piccoli dell’ospedale pediatrico.